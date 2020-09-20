前高雄市長韓國瑜卸任後在雲林沉澱心情，18日他北上宴請國政顧問團及韓市府團，韓國瑜致詞提到，許多人勸他雲淡風輕，但他內心仍澎湃洶湧。對參選國民黨主席，他回應「不，別鬧了」。易經命理老師高煜霖則指出，國民黨內部恐已在醞釀另一「共主」。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」貼文指出，從東海商圈氣爆看卦象，得到「澤火革」卦，卦意「去故，改革」；及「空亡」，卦意「很大的不利」。除了透露美國國務次卿此次訪台，經濟會談台方恐落空。國民黨方面則顯示，如無國家長遠發展策略，恐將更陷谷底。

其中值得注意的是，高煜霖表示，國民黨恐被「反美牛」、「AIT見面」等事，打趴在地，未來發展堪憂。從「澤火革」卦象來看，國民黨內部恐已在醞釀另一「共主」，只是，羽翼尚未豐厚，時機尚未成熟，不便浮出檯面，以「洛書」研判，「共主」在北部的機率最高，中部（含雲林）沒有顯像，其他次之。

高煜霖再從「空亡」剖析，一句噬辭「失物尋一見，官事有刑傷」，顯示國民黨凡事因反對而反對的機率很高，自身也知道，意思到就好了，若真的要堅決抗爭，恐會傷了黨的政治前途。

高煜霖接著表示，另外還有一句「求財無利益，行人有災殃」，顯示，國民黨恐怕因沒有明確的國家發展定位；或是黨性發展路線定調不明，以致讓黨員無所適從，若積極表態，易成為箭靶的氛圍。

(中時新聞網)