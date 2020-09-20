立法院明日將舉行朝野協商，討論紓困預算追加、明年度預算、前瞻預算第3期及去年決算報告。此外也將研商，由各黨推舉社會人士，組成「課程審議會委員審查會」。

立法院長游錫堃辦公室表示，本次是依《高級中等教育法》第43-1條相關規定，由行政院函請。請立法院推舉11至15名社會人士，組成課審會委員審查會。

據了解，上屆課審會委員審查會，是按立院政黨比例，由民進黨推薦9人、國民黨4人，時力及親民黨各1人組成。而選出的課審會委員，任期4年，得連任。

各政黨上屆推舉名單如下：

民進黨：前教育部次長吳財順、台大社會系教授陳東升、政大教育系副教授鄭同僚、痞客邦執行董事陳正然、勵馨基金會執行長紀惠容、政大教育學院教授詹志禹、高雄市教育局長范巽綠、政大社會系教授顧忠華、前華視總經理李遠(小野)。

國民黨：輔大文學院長克思明、政大東亞所兼任教授邱坤玄、中研院政研所研究員吳重禮、台大政治所碩士生侯漢廷(現為台北市議員)。

時力：北教大教務長周志宏。

親民黨：政治評論家黎建南。

(中時 )