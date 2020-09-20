2020年美國大選將近，目前已經有四個州已開始投票，共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登誰能勝出，持續吸引全世界關注。經常針貶時事的精神科醫師沈政男分析，川普輸掉普選票已成定局，只能寄希望於選舉人票，但若拜登能在搖擺州維持領先，川普就插翅難飛了。

沈政男今(20日)在臉書上指出，在全美範圍的最新民調裡，川普依然落後拜登7到8個百分點，搖擺州的部分則平均落後近4個百分點。這樣的幅度，比2016落後給希拉蕊更大。他甚至還直言，「川普連任敗選 只剩43天」。

沈政男分析，川普輸掉2020普選票已成定局，他現在只能寄望於選舉人票一搏，問題是拜登在8到10個熱戰區，大部分都領先將近5個百分點。希拉蕊那次的開票結果，最後被川普追上了將近5個百分點，而這次，只要拜登繼續在多數搖擺州維持5個百分點以上的領先，川普就插翅也難飛了。

沈政男表示，提早投票已經開始，而根據民調，本次總統大選的提早投票比率將會提升，「而且，注意了，投票率將是百年最高。」並指出，超過八成美國人都認為這次總統選舉相當重要。為什麼？「因為，川普連不連任，影響美國，也影響世界局勢甚大。」

網友們也留言回應，「反正美國逼迫台灣人吃毒豬肉，就是不爽」、「沈醫師的看法顯然並不討好，但是，我認同」、「的確，川普這次要逆轉非常難」。

(中時新聞網)