1名網友在臉書社團《澎湖大網聚》PO文表示，因為特殊原因多了44杯的冬瓜檸檬，希望能有好心人士能夠前來幫忙飲用，此文一出原讓許多網友相當生氣，然而手搖杯店家卻大力澄清，這絕對不是遭人惡意棄單，我們真的不生氣，因進一步說明海軍因緊急出任務，是為了要保衛國家，並非故意要這麼做的，此暖心行徑讓多數網友讚嘆，真是遇到佛心店家了。

海軍原訂的88杯冬瓜檸檬，因得緊急出演練任務無法按時拿取。(示意圖/中時資料庫)

店家事後在臉書社團PO文，希望能有願意前來嚐鮮的網友，可以前來飲用看看。(臉書網友翻攝)

澎湖近日有1間手搖飲店，遭到海軍下單後未取。然而店家事後特別聲明，並非真的遭到棄單，而是海軍臨時接到軍艦演練任務，必須緊急立即開始，無法抽空前來拿取原訂好的88杯冬瓜檸檬，店家也表示：「我們真的不生氣」。

據了解，海軍基地向這間手搖店訂購了88杯冬瓜檸檬，原價每杯50元的飲料，因團購因素變為每杯30元整。但是就在店家已經製作完成44杯時，卻臨時接到海軍基地的來電，表示現在因要臨時出軍艦演習任務，無法按照預期時間取單，因此店家認為多出來的44杯冬瓜檸檬丟棄太可惜，才PO上社團來希望有喜歡喝冬瓜檸檬的網友們，來前來幫忙一起飲用。

店家也表示，他們的冬瓜檸檬都是按照黃金比例來調配的，大力推薦各位網友前來喝喝看。店家也說明，海軍弟兄姐妹是為了保衛國家，出巡重要任務的原因，並沒有真正的惡意棄單，也希望他們能專心優先完成任務，不用擔心飲料的部份，店家還將多出來的冬瓜檸檬聯合優惠活動一起進行，讓多數網友認為真的佛心來著的好店家。

(中時新聞網)