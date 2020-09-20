出門在外想喝水時，打開手機的「奉茶APP」，就可以讓你快速找到最近的奉茶點，免費喝到安全的飲用水！行政院環保署與原點社會企業(Circuplus)團隊公私協作的「奉茶行動」，參加「2020年總統盃黑客松」，從300餘隊中脫穎而出，成為5隊「卓越團隊」之一，今(20)日由總統蔡英文親自頒獎，環保署成為本次「總統盃黑客松」獲獎的唯一部會級機關。

環保署表示，台灣每年有10億瓶以上瓶裝水被製造生產，只要每年減少1％瓶裝水使用，可以減量近895公噸的二氧化碳，等同於為台灣增加2.3座大安森林公園的碳吸附量。

「2020年總統盃黑客松」評審團召集人、政務委員唐鳳表示，環保署協調各縣市環保局完整收集到各地飲水站資料，讓奉茶團隊站穩了第一步，除了現有的飲水站資料，奉茶團隊也透過群眾智慧開啟多邊合作，邀請企業、友善店家及一般民眾分享飲水站資訊。

「奉茶行動」在濃厚的好客奉茶精神上，加入科技開放資料(Open Data)的力量，結合奉茶APP，讓民眾喝水更方便，達到「全民綠生活運動」的目的之一，也就是源頭減塑及溫室氣體減量。

環保署水保處科長周國鼎表示，自從環保署率先抛磚引玉於8月12日設置全天候「奉茶點」至今，許多公私場所、學校主動響應，紛紛增設奉茶點，目前全台奉茶點數由6341點成長至超過7000點，且尚有1500點的奉茶點正在審核程序中；使用會員數更由原來的5500人飆升至4萬5000人，成長幅度達8倍。

「奉茶APP」提供手機版的iOS及Android二種版本，只要在網路搜尋「奉茶APP」，即可輕鬆下載。

(中時 )