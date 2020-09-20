國民黨主席江啟臣今天表示，國民黨將黨史檔案委託政大進行整理與數位化，未來完成後，除讓各界可以公開查詢閱覽，更能便利學術研究，幫助還原歷史真相。沒想到促轉會竟然強行進入校園封存檔案，江啟臣痛批，「強行封存、進入校園，促轉會比憲法大嗎？」

江啟臣質疑，促轉會強行進入校園「封存」檔案，阻礙數位化進程，是國民黨「假公開」，還是促轉會「真威權」，企圖先封存資料，再來選擇性公布史料，進行政治鬥爭？

江啟臣表示，促轉會兩次發文要求政大將資料運送至促轉會，否則將視為規避或拒絕、妨礙調查，不從就要依法開罰，充滿威逼恐嚇的氣息。政大函覆時即表示，促轉會隨時可至政大查閱，也會配合促轉會查詢需要，促轉會何有「封存」之必要？

江啟臣認為，「封存」是限制所有人使用權利的強制處分，促轉會刻意用「協商」方式，迫使政大配合，這是「假協調」、「真威逼」。刻意不以正式行政處分為之，是試圖規避法律規定，更會讓當事人喪失救濟機會，完全無視程序正義，這到底是「轉型正義」還是「威權復辟」？

江啟臣質疑，在未經審定為政治檔案的情形下，促轉會就可以逕自決定封存資料，是否表示促轉會可以任意四處封存其他人所擁有的資料，這不是在侵害人民財產權嗎？

江啟臣批評，促轉會用「懷疑國民黨意圖將重要檔案隱匿入校園」之理由進入政大封存資料，不只是在抹黑國民黨，更有「影射」政大協助國民黨隱匿資料之嫌，是嚴重踐踏憲法保障的大學自治。這次促轉會不只違反了最基本的程序正義，更破壞了憲法保障的大學自治，促轉會已不只是「新東廠」，更是民進黨的「新警總」。

(中時 )