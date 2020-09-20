原住民籃球聯盟由「籃球博士」鄭志龍(左一)發起成立。(中華民國原住民體育暨藝文發展協會提供)

由「籃球博士」鄭志龍及「漂亮寶貝」錢薇娟所創立的原住民籃球聯盟，2017年舉辦首屆全國五縣市10部落「原住民3x3籃球聯盟－來爭的！」賽事後，今年強勢回歸，在新竹縣政府、原住民立法委員孔文吉與新竹縣議員張益生的大力支持下，經過上周120隊在五峰鄉與尖石鄉兩大原鄉的激烈交鋒後，共有30支菁英隊伍脫穎而出，本周在新竹縣立體育館進行精彩決賽。

20日總決賽開幕典禮隆重，立法委員孔文吉、新竹縣議員張益生與新竹縣政府教育處處長楊郡慈皆到場為賽事站台，新竹縣議員張益生表示，希望為原住民打造表現的舞台，特別感謝孔文吉委員與新竹縣政府的大力支持，看到那麼多人攜家帶眷，感到非常開心；孔文吉則強調，活動非常有意義，希望未來能繼續舉辦，並且擴大規模。

值得一提的是，本屆原住民籃球聯盟總決賽場地是新竹縣立體育館，也是職籃新軍新竹攻城獅的主場，為了備戰新球季，場館已經鋪上NBA等級地板，讓本次決賽搶先使用，更顯意義非凡，新竹縣政府教育處處長楊郡慈強調，希望讓原住民朋友享受新竹縣提供的最出色的籃球場館。

鄭志龍目前擔任中華民國原住民體育暨藝文發展協會理事長，期待能為原住民發聲，成立「原住民籃球聯盟」是開始，「希望透過比賽打造舞台，讓更多原住民朋友有機會展現他們的才華，被更多人看到。」他強調，「原住民」只是三個字，但其中代表的是多元文化，他說：「先從籃球開始，未來也許能有運動會，或者各族的文創商品，讓原住民文化更多元呈現。」

本屆賽事共有國小組、國中組、社會公開組、女子組與親子組，各組冠軍如下：國小組舊社國小、國中組打就對了、女子組幼稚園小鋼炮、社會公開組這一隊、親子組諾亞方舟。

(中時 )