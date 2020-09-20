台鐵局台北站柔性勸離。（台鐵局提供）

自從交通部長林佳龍要求台鐵局將台北車站大廳的地板，開放民眾席地而坐後，有網友在臉書爆廢公社上傳一張台北車站大廳的照片，其中一群人將滿滿的食物放在地板上，圍著食物坐，開始喝啤酒、吃東西。網友直呼太誇張，反問「現在台北車站大廳是可以野餐了嗎？」

有網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出照片，外籍人士席地而坐、圍成一圈，地上還擺滿食物、啤酒，讓人分不清這裡究竟是公園還是車站。不僅如此，照片中可以看到，一旁大批人也都未維持社交距離、未配戴口罩，坐在地上聊天，讓網友看了十分擔憂。

網友直言，「不是歧視而是現在還在防疫期間呀⋯這樣會不會太誇張，還啤酒一箱」、「一大堆人照樣不戴口罩，根本打臉林佳龍」。

台鐵局台北站柔性勸離。（台鐵局提供）

今日台北站值班站長即協同外語志工，一整天隨時至台北站大廳坐防疫新生活柔性勸導，落實防疫新生活運動規定。

針對中午在大廳群聚飲食的行為，台鐵局表示，下午台北站已協同鐵路警察針對聚集飲食的行為採取加強勸導及勸離，至16時已無聚眾飲食的情況；台北站會持續會同路警針對未符防疫新生活措施規定之情形，加強勸導及勸離等管制作為，絕不使台北站中央大廳成為防疫破口。

(中時 )