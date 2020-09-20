中央近期預告開放含萊克多巴胺豬肉進口，養豬農民憂心影響養豬產業，高雄市長陳其邁20日與農委會主委陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢一同與高市養豬農民座談，討論高雄市養豬產業因應政策。陳其邁表示，為了讓養豬業者安心放心，高雄市優先加碼推出3項獨家方案，超前佈署協助豬農降低成本改善飼養環境，後續還有六大行動方案陸續推動，希望和中央齊心合作，加速高雄養豬產業轉型升級。

這次的座談會，共有包括高雄市養豬協會、田寮區農會及岡山區農會肉品市場等豬農及業界代表與會。農委會主委陳吉仲說明中央針對萊豬開放進口的因應措施，他說，農委會將會密切與產業合作，一起推動養豬全面現代化轉型升級，希望能在提高育成率、降低生產成本、改善經營環境、擴大外銷佈局等，完善養豬產業鏈加值等實質效益。

此外，為推廣國產豬肉，高市府農業局於9月份已辦理2場活動，也印製本府「國產豬肉標示」貼紙，鼓勵本市100％使用國產豬肉的店家來張貼，自主宣示支持國產豬肉及在地豬農，讓消費者有所依循參考。

在中央百億基金專案補助尚未到位前，市府超前佈署各項措施，推出「高雄獨家方案」：(一)9／30起發給每場養豬場4桶價值6,000元消毒劑。 (二)10／5起補助養豬場除臭生物製劑10,000元。(三)10 ／25起全面補助豬瘟疫苗(1豬1劑)。藉以提升養豬場生物安全防護、改善豬場周遭氣味，降低經營成本，穩定豬農收益。

陳其邁說，市府非常重視養豬產業的發展，從生產端到消費端，市府都會和豬農站在一起，投入經費力挺豬農與國產豬肉，會議中產業團體所提出各項問題，中央及地方政府將共同協助解決，盡全力讓豬農安心養豬、產業持續穩定發展。

(中時 )