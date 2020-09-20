高雄市政府青年局為鼓勵高雄青年儘早投入職涯探索，20日舉辦首屆「2020大港青年自我挑戰賽」開幕式。（林雅惠攝）

高雄市政府青年局為鼓勵高雄青年儘早投入職涯探索，20日舉辦首屆「2020大港青年自我挑戰賽」開幕式，將透過30個任務設計，15至35歲青年3人一組，3週內完成10個以上任務的闖關遊戲模式，讓參賽者藉此過程進行自我探索與潛能開發，找到更多元職涯發展路徑。

賽事超過130位青年報名，實際有37隊111人參賽，社會青年31位、大學生53位，還有27位高中生。

青年局局長張以理表示，青年局成立即將滿一年，過去以創業為主，未來重點為輔導青年就業，因此推出「增加就業」、「提升競爭力」、「建立媒合平台」等三支箭，希望透過鼓勵優先僱用高市青年、職場體驗與跨界學習培力等實際作為，改善青年失業率。

「2020大港青年自我挑戰賽」鼓勵及輔導青年跨越教室和學校門檻進入社會，探索高雄在地就業資源和多元產業領域，例如：到高雄港務分公司及嘉信遊艇探索體驗碼頭船舶業務，到國泰人壽高雄總部體驗一日業務員工作等。

10月24日閉幕式將頒發前三名隊伍總價值10萬元獎勵，第一名隊伍可獲得3台Switch及獎金1萬2000元，第二名有3副蘋果AirPods Pro無線藍芽耳機及獎金9000元，第三名有離島套裝行程禮卷及獎金6000元，及抽出5名個人完賽獎金各2000元等豐富獎金獎品！

(中時 )