慈月基金會的幕後推手是一手創立神腦國際的總裁林保雍，繼86年成立神腦科技文教基金會實踐愛鄉護土的理想，98年再「以母之名」成立慈月社會福利慈善基金會，源於念念不忘40年前母親因家貧，無法及時就醫而撒手人間，林保雍化遺憾為力量，創辦了「慈月基金會」，矢志關懷弱勢族群健康及弱勢家庭照護問題。

2012年慈月基金會設置「南丁格爾獎」，旨在彰顯護理人員對社會的付出，表揚護理專業團隊及個人在臨床護理工作上的奉獻，提昇台灣護理照護品質及護理專業形象，至今已表揚超過300位的績優護理師。

今年適逢南丁格爾200年冥誕之年，「南丁格爾獎」正式邁入第九屆，受推薦的優秀護理師眾多，由資深專業的評審委員歷經初、複審及面談，評選出5位護理師及3組護理團隊，頒予南丁格爾獎的殊榮，另額外頒發「防疫特殊奉獻獎」，表揚在防疫上有卓越貢獻的團隊。

副總統賴清德在19日的頒獎典禮表示，在全球疫情艱困的時期，台灣成為相對安全國家，第一線的護理師無懼地將病患放在最前頭功不可沒。

慈月基金會創辦人暨董事長林保雍表示，成立該基金會，設置全國護理界最高殊榮的南丁格爾獎，政府及民間的肯定及協助，才能讓台灣人民在疫情期間享有自由安全的生活，也讓全球對台灣的醫護有目共睹。

這屆三組獲得團體獎的護理團隊，皆來自不同地區，分別是一年365天不畏風雨、跋山涉水深入宜蘭偏鄉，提供醫療服務、守護原鄉居民健康的羅東聖母醫院「山地醫療巡迴團隊」榮獲金獎榮譽。

而獲得銀獎殊榮的是高雄長庚紀念醫院「精神科護理團隊」，收治近百位長期與社會隔絕的龍發堂患者，發揮以人為本的照護精神，協助患者融入社會、重獲新生。

彰化基督教醫院「慢性腎臟病護理照護團隊」建構全方位腎病照護服務，以預防勝於治療的模式推廣保健防治，獲得銅獎榮譽。除此之外，在政策皆以防疫為重的艱困時期，評審委員會決議特別頒發「防疫特殊奉獻獎」給衛生福利部桃園醫院「全方位護理防疫團隊」。

衛福部部長陳時中表示，護理人員在疫情初期挺身而出，接下重大防疫任務，隨時待命、機動出勤，協助機場後送採檢、或疑似及確診病人收治和檢疫所管理，更完成武漢包機接機、敦睦艦隊檢疫隔離等高風險任務。

個人獎則由來自基隆長庚的劉敏慧護理師獲得「南丁格爾特殊貢獻獎」，在屏東偏鄉成立遇見居家護理所的賴慧珊所長獲得「樂活照護天使銀獎」。此外，從事護理工作近30年，服務於台北榮總的護理長劉雅芬獲績優奉獻獎金獎，總年資18年的衛生福利部雙和醫院的護理長陳祐蓉獲銀獎，服務近25年的台南奇美醫院護理長李怡珍則獲得銅獎。

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