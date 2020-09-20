中市東海商圈氣爆火災釀4死1傷，延燒波及4棟民宅，火場滿目瘡痍。（陳淑芬攝）

中市東海商圈氣爆火災釀4死1傷，災戶憂心求償。律師林瓊嘉建議被害人，尋求民事賠償及「犯罪被害人補償」。（林瓊嘉提供／陳淑芬台中傳真）

中市東海商圈氣爆火災釀4死1傷，延燒波及4棟民宅，疑為起火點的陳家1家3口全喪火窟。起火原因檢方正追查釐清，不排除人為因素。受波及民眾痛失家人，家園被火吞噬形同廢墟，憂心求償問題。律師林瓊嘉20日表示，不論，加害行為人是故意或過失，若已死亡刑法不能追究，建議被害人尋求民事賠償及「犯罪被害人補償」。

位於新興路59巷內火場滿目瘡痍，11號陳宅1家3口身亡、2樓地板整個塌陷，與緊鄰13號及9號民宅地下室間，原有2道隔戶磚造牆也全垮，火苗還爆飛到對街12號吳宅，延燒導致73歲老翁逃生不及身亡，氣爆力道驚人； 13號鄰居住戶1人受傷。

11號陳宅並未裝天然瓦斯管線，檢察官及火調人員在地下室、2樓及3樓赫然發現共有4桶瓦斯桶，陳男遺體旁有遭燒熔的10公斤及20公斤瓦斯桶各一、1只打火機，而大桶瓦斯開關已開啟。經調查，42歲陳男曾有2度家暴紀錄，今年5月與37歲妻子離婚，但仍與8歲兒子同住。全案仍有不少疑點，檢方表示，不排除任何可能原因。

被害民眾後續如何求償？律師林瓊嘉表示，這起不幸事件起火原因，火災鑑識報告會適度還原真相，若是故意縱火的話，縱火者是觸犯《刑法》縱火罪及殺人罪；如果是過失狀況，則觸犯《刑法》的失火罪或過失致死罪。

而疑似起火點的陳宅，1家3口全喪火海，受害人是否面臨求償無門的困境？林瓊嘉說，加害行為人若已死亡，依據《刑法》252條規定，應為不起訴處分。所以，不論，加害行為人是故意或過失，在刑法不能追究，只剩民事賠償。

不過，林瓊嘉也指出，依照《民法》繼承篇規範，僅能以繼承遺產為限，來負清償責任，如果加害行為人名下沒有任何財產，被害人不能向加害行為人的家屬做任何追償。

林瓊嘉進一步說明，被害人只能回到有沒有其他補償規範，根據《犯罪被害人保護法》規範，犯罪結果只要是死亡或是重傷，不論加害人是故意或過失，被害人或被害人家屬都可以請求「犯保協會」給予精神補償、殯葬費及撫養費等相關補償。

林瓊嘉強調，國家有義務防止犯罪發生，但犯罪發生時，國家有義務對被害人立即必要的補償。根據《犯罪被害人保護法》規範，只要犯罪結果是死亡或是重傷，不論加害人是故事或過失，被害人或被害人家屬都可以向犯罪被害人保護協會請求「犯罪被害人補償」，這是國家給犯罪被害人最後一道補償機會。

(中時 )