新人攜手通過漂漂河考驗，象徵永浴愛河。（王文吉攝）

新人想要完婚還得闖三關，與另一半一起面對人生的大風大浪。（王文吉攝）

新人著白色泳裝取代禮服，接受台中市民政局長吳世瑋（右二）證婚，見證眾人愛情。（王文吉攝）

新人想要完婚還得闖三關，與另一半一起面對人生的大風大浪。（王文吉攝）

新人想要完婚還得闖三關，與另一半一起面對人生的大風大浪。（王文吉攝）

「愛你愛你就愛你」麗寶樂園渡假區水樂園馬拉灣歡慶20周年，選在2020年9月20日舉辦熱帶海島風聯合婚禮，10對新人攜手通過大海嘯、高速滑水道及漂漂河等考驗，還有女女配同婚戀人互許終生，攜手踏上幸福紅毯。

全台最大水樂園馬拉灣歡慶20周年，特別舉辦「2020情定馬拉灣」聯合婚禮，募集10對新人，新娘穿著白色泳衣搭配頭紗、新郎穿著20周年限定海灘褲，經過馬拉灣三大關卡考驗，展現兩人堅定的愛情，參加的新人們還可抽最大獎，福容大飯店淡水漁人碼頭店住宿券。

同婚新人陳小姐、馬小姐從北部南下參與，兩人透過網路認識，已交往4年，預計下個月登記，明年補辦婚宴。陳小姐說，聯合婚禮的前一天剛好過生日，朋友強烈推薦來參加當作慶生，水上樂園婚禮相當特別也很好玩，「我們很幸運的世代，可以享受同性婚姻的保護」。

搶頭香報名的賴伶欣說，自己很喜歡戶外運動，與先生也是因為運動而相識相戀，一直嚮往在海島拍婚紗照，但今年因為疫情導致婚禮籌備被打亂；自己自行詢價海島婚禮，最便宜要6位數、10萬元以上，在台中就能辦海島婚禮覺得很棒，花2020元就達成自己的願望。

麗寶樂園渡假區表示，新人闖關完畢還可獲得馬拉灣20週年商品，包括莫凡彼雙人餐、麗寶國際賽車場卡丁車體驗、福容大飯店下午茶、木製結婚證書、木匠兄妹DIY課程、樹生酒莊紅酒、秀泰電影票等10項好禮，希望讓新人留下難忘回憶，同時行銷后里的特色及產業。

(中時 )