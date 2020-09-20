有3面神明銀牌仍完整，但其中1面銀牌早已被黃男毀損。（鄭清木提供／張毓翎嘉義傳真）

一名39歲黃姓男子本月5日借宿在嘉義縣東石鄉臥龍港代天府，孰料，黃男竟把歪腦筋動到神明身上，17日凌晨1點多時，從香客大樓攀繩潛入廟宇，偷走4面神明銀牌後逃之夭夭。只不過黃男逃亡3天，今日下午4點在路上被警方逮捕，但其中1面銀牌早已被黃男毀損。

洲仔村長鄭清木表示，這名黃姓男子其實是東石本地人，日前跟他父親有金錢糾紛，被父親趕出家門，4日卻向廟方指稱，自己從外地到嘉義找工作，雖然已有工作，但沒有地方住，希望廟方暫時讓他住香客大樓，直到找到住的地方，之後雖然黃男只投6天1800元的香油錢，廟方仍讓他繼續寄宿。

鄭清木氣憤說，萬萬沒想到，廟方一番好心卻被他糟蹋，竟趁著夜深人靜，將繩子綁在香客大樓欄杆上，從走廊上方的遮雨棚，進入到主殿，偷走註生娘娘、土地公、太子爺和魁星爺神明銀牌，這些銀牌工法細緻，請師傅重新做新的，廟方估計一面就得花10萬元左右。

黃男沒有任何前科紀錄，當天偷走神明銀牌，連個人衣物都沒拿，便騎乘租來的機車揚長而去，警方今日下午在東石鄉境內發現黃男，並在機車上找到3面完整及1面受損的神明銀牌；黃男坦承犯案並說，「最近因缺錢才會下手行竊，犯案後心生懊悔」。警訊後仍依竊盜罪嫌將他送辦。

(中時 )