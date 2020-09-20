亞洲天團5566受富邦悍將邀請到新莊球場為「G!POP流行音樂節」開球、獻唱，孫協志、王仁甫、許孟哲3人去年也曾為富邦開球，不過當時卻鬧出「觸身球」驚魂記，這次3人一起丟，沒想到還是沒丟准，導致富邦擔任開球捕手的球員全跳開，讓王仁甫笑稱很像在玩保齡球。

孫協志、王仁甫、許孟哲3人去年為節目《飢餓遊戲》開球，當時由於孫協志是明星棒球隊隊長，因此擔任開球投手，卻「手滑」砸到擔任打者的許孟哲，超糗結果讓王仁甫今日仍記憶猶新，「那次不是小意外，是很大的意外，協志是明星棒球隊的隊長，都認為他是被棒球耽誤的明星，上次以為他會丟出又直又準的好球，沒想到是觸身球打到許孟哲，從此對孫協志的棒球生涯擔憂。」

「苦主」許孟哲也是明星棒球隊成員，過去還是球隊第四棒強打，「我只不過中間幾年去打曲棍球，正當想回來又被觸身球，就決定不回來了。」孫協志在一旁百口莫辯，開玩笑說，「這圈子就是這樣，傷一個少一個。」

這次3人都是開球投手，富邦請到蔣智賢、張正偉、江國豪擔任接球捕手，不過開球僅有許孟哲順利完成，王仁甫的球傳歪，導致有2顆球同時丟向蹲中間的張正偉，最後反而是孫協志的球沒被順利接到，孫協志事後向王仁甫抱怨，「你的球橫跨過去，害我的捕手都跳開了！」王仁甫辯解，「是你球速太慢了啦！」

孫協志相當無奈，表示理解開球捕手張正偉跳開選擇不接，不然自己會被打到，王仁甫則在一旁笑說，「我以為在玩保齡球，一丟捕手全跳開。」

(中時 )