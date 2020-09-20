愛心藝賣！為了相挺籌建伯利歐家園，彰化縣文化局號召用藝術做公益，縣長王惠美（左）和喜樂理事長陳忠盛（右）感謝52位藝術家大力支持與響應。 (吳敏菁攝）

愛心藝賣！為了相挺籌建伯利歐家園，彰化縣文化局號召用藝術做公益，縣長王惠美（中）和喜樂理事長陳忠盛（右）感謝52位藝術家大力支持與響應。 (吳敏菁攝）

為籌建「伯立歐家園」家園再推一哩路！彰化縣文化局舉辦「藝術有愛」義賣特展，邀請52位藝術家用藝術畫生命、用藝術做公益，一起協助建立伯立歐家園，圓滿身障者安心就業及安心養老的夢想。

縣長王惠美表示，喜樂小兒麻痺關懷協會，傳承瑪喜樂阿嬤的愛心，多年前就提出「伯立歐家園Polio Home」的籌建規劃，但興建工程約需1億6000萬元，中央只能補助8000萬元，自籌經費仍有很大缺口。

這個希望工程似乎是遙不可及的夢，但喜樂理事長陳忠盛不放棄，透過不同活動，各行各業都奉獻了愛心，不斷拉近距離，這個過程，讓人感到很感動，像是縣府協助舉辦伯立歐公益路跑、與二林農會公益販售結合、自營作業咖啡、手工餅乾等籌措經費，近幾年協會已募集到2000多萬元，為支持喜樂加快募集速度，這次向藝術家募集作品，一起用藝術做公益。

陳忠盛表示，伯利歐家園要讓身心障礙者有經濟獨立的機會，打造高齡無障礙住宅安養機構，還說了小故事，7年前要訓練3個月的時間要讓院生騎手搖車，從芳苑出發，當時縣長王惠美還是立委，雖不在選區仍來加油、並爭取經費，各界的愛心匯聚，鼓舞了圓夢的希望。

文化局表示，這次圓夢計畫募集52位藝術家，94件作品，包含了油畫、水彩、膠彩、粉彩、水墨、書法、陶藝、木雕、硯雕等各種不同類型，喚起一起建立伯立歐家園。

(中時 )