南庄鄉南富社區發展協會重現傳統土礱碾米的農村生活， 20日舉辦「稻香 土礱情」活化在地產業，苗栗縣副縣長鄧桂菊、南庄鄉長羅春蓮也小試身手體驗碾米樂，共同回味早期農庄記憶，期許傳承台灣古早時代的美好回憶。

南富社區位於中港溪中游南側富庶之地，生產水稻為南庄鄉米倉，早年稻穀需透過土礱碾製，將穀殼分離後成為可食用的糙米。但自從電子機具引入後，導致土礱逐漸式微，南富社區並爭取水保局補助經費，活化產業，每年都吸引許多遊客參加。

20日南富社區規畫農家樂體活動，除了有懷舊客家豬籠粄米食製作，還有傳統土礱碾米體驗、古早味童玩DIY及早期農機具與文物展，協會志工也熱心帶領遊客田間巡禮，解說水稻一生。

南富社區發展協會理事長蕭正燕表示，結合傳統農業及客家文化的元素，將在地的人、事、地景活化再利用，讓民眾重溫昔時農村生活，同時也盼能藉此喚起更多年輕人對農村及土地的認同感，打造在地特色，共創社區文化及觀光價值。

現場國寶級的傳統農家土礱吸引遊客圍觀，土礱師林誠揚帶領親子，體驗碾米過程，並介紹土礱文化價值。鄧桂菊肯定南富社區將活動辦得有聲有色，她表示，新舊世代的文化重新連結，讓更多人了解土礱與農家深厚淵源故事，體現農村社區生活的樣貌及傳統稻米文化的美好。

(中時 )