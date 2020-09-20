小猴子雖然肢障，身手依舊敏捷。（莊哲權攝）

小猴子不怕生，常與遊客互動。（莊哲權攝）

樹屋下的大石頭據說是億年木化石。（莊哲權攝）

「卡米莎度樹屋園區」是台東新祕境。（莊哲權攝）

台東縣延平鄉桃源村1隻幼猴在鳳梨田誤中陷阱，右後肢腳掌被削斷，傷口潰爛，農民將牠帶回治療，傷癒後送交當地經營的樹屋園區的業者伊藍.明基努安收養，小猴雖然殘障，但仍活蹦亂跳，深受遊客喜愛，成了該園區的活寶。

延平鄉桃源村上里部落「卡米莎度樹屋園區」，有1隻調皮又親人的小獼猴，經常在園區內到處爬上爬下，與遊客親密互動，完全不怕生，除了逗得小朋友樂呵呵以外，還會躲進大朋友的懷裡撒嬌，讓寧靜的園區，增添不少靈動的野趣，但是仔細一看，牠是1隻失去右腳掌的殘障猴。

經營樹屋的業者伊藍.明基努安說，桃源地區鳳梨田經常有台灣獼猴入侵啃食鳳梨，農民為了除猴害，經常上演「人猴大戰」，這隻幼猴因此誤中陷阱受傷，經農民帶回治療後，交由他收養，沒想到傷癒後就賴著不走，雖然肢障，身手依舊敏捷，可說是園區的活寶。

去年10月1日開幕的「卡米莎度樹屋園區」，除了有調皮的小猴以外，伊藍.明基努安在百年榕樹上蓋了「樹屋」，而樹下被樹根包裹的大石頭，據說是億年「木化石」，氣場相當強，可以對它許願，在樹屋住1晚，更能吸收正能量；另外，園區周邊還有七里香原始林和恐龍時代植物蘇鐵林區，是值得探訪的台東新祕境。

(中時 )