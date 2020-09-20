台北市信義區影城中庭，19日深夜發生噁心的「當街潑屎」攻擊事件，一名身穿黑衣、戴口罩男，突然拿滿滿一桶的屎糞水，往一名邱姓長髮正妹頭頂淋下，長髮妹渾身沾滿汙穢物，全身無一處倖免。事後長髮妹曾表示不會提告，據了解，邱女經過長考，已在今天下午3點前往三張犁派出所提告涉嫌對她倒糞水的男子公然侮辱。

據了解，此事件發生於昨日晚間10點，邱姓女子在信義區威秀影城的中庭椅子中坐著，突遭1名黑衣男手持裝有糞便穢物的水桶，朝其頭部潑灑後逃離現場。女子鬧區遭潑糞，畫面被網友拍下上傳臉書社群，引發議論。網友直呼，「太過糞了！」並說現場慘不忍睹，隔著螢幕，都彷彿能聞到穢物的惡臭，心疼被害女子，也認為，不論有何深仇大恨，都不該用這種方式「洩糞」。

文一發出後在網上掀起熱烈討論，有知情人士在臉書社圖「爆廢公社公開版」曝光一段對話，表示長髮妹會被潑屎，主要是因為她在外面欠錢，借到錢就封鎖對方，但卻有錢買名牌、買車、在夜店開包廂，且車子被爸媽拿去抵押還債等語。

而遭屎洗臉的長髮妹，也於事後在臉書PO文，表示「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭」等，並說會樂觀面對。

而據《ETtoday新聞雲》報導指出，邱姓女子稍早已赴三張犁派出所製作筆錄，並揚言要提告黑衣男子公然侮辱；而警方目前仍全力搜索「黑衣潑屎男」，待其到案後進一步釐清犯案動機。

(中時新聞網)