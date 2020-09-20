台東縣政府19日表揚18位績優社工人員，阿尼色弗兒童之家院長呂立漢（右），獲「終身貢獻獎」。 （莊哲權攝）

65歲的阿尼色弗兒童之家院長呂立漢，長期為台東地區失依、單親、家庭遭遇重大變故的兒童奔走，在他的陪伴下，有不少離院的孩子在工作崗位努力，而且出人頭地，20日獲台東縣政府「終身貢獻獎」社工表揚。

阿尼色弗兒童之家創立於1969年，早期以幫助小兒麻痺兒童為主，後來改為安置失依、家庭遭重大變故的兒童，呂立漢自1994年接任院長迄今逾25年，照顧過600多位無依無靠或徬徨迷失的兒少。

看見孩子的成長與改變是呂立漢最大的欣慰，這幾年來許多離院的孩子，在各行各業中努力工作，都有不錯的表現，例如黃雅玲曾是全國四技二專榜首，她的弟弟黃志明獲軍方挑選前往美國接受阿帕契戰鬥直升機的飛航訓練，目前成為飛行教官；還有林皓維榮獲高中組亞洲健力冠軍等等。

台東縣政府社會處20日表揚19位各領域傑出社工，除了呂立漢獲「終身貢獻獎」外，適逢生日又是小孩滿月的社工郭以樂，獲「創新服務獎」，讓她喜上眉梢；而為了讓社工連結網絡，加強服務能量，今年特別增加「網絡夥伴獎」，由社造師李昌諭獲得。

社會處長陳淑蘭表示，台東縣目前社工人數446人，由於家庭問題層出不窮，國家政策又要建置社會安全網2.0，社工人力仍顯不足，縣府這幾年為社工員調薪，並給予多項福利加給，讓在第1線的社工員從事服務更有保障，也希望更多外縣市社工員到偏鄉台東服務。

(中時 )