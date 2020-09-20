為了讓來台觀光客能品嘗到台灣美食，同時增加客源，不少店家都會準備英文招牌、菜單。不過一位民眾近日路過一間便當店，只見招牌上的英文翻譯「看不懂」。分享到網路上後，真相卻讓網友笑翻直呼：老闆是個人才。

原PO臉書「爆怨公社」上分享，路過一間便當店，照排上印著四個大字「排骨便當」，但招牌下方的神秘英文字組合「Bye Good ben don」讓原PO表示「小弟書讀的不多，請問那一串英文字，是什麼意思，請幫忙翻譯。感恩不盡，謝謝你們。」

貼文一出，馬上就有網友解析，其實這英文字是排骨店當的台語音譯，「Bye＝排，Good＝骨，Ben＝便，Don＝當」。紛紛表示「閩南語發音的排骨便當」、「排骨便當的台語啊，英文唸出來就知道了」、「百顧扁東」。

而店家這作法也讓網友讚賞稱道「 英文念成台語！真是ㄧ絕！」、「老闆根本英文小老師」、「 太道地了，老闆真是人才」。另外，也有網友問「那雞腿便當呢？」果不其然就有網友神解是「gay tooi ben don」。

(中時新聞網)