台南市安定區港口社區照顧關懷據點因場地不敷使用，當地的慈安宮免費出借場地，由民眾捐款近500萬元興建新據點，20日舉行喬遷落成儀式，20多位志工都來幫忙，其中王淑勤不僅是志工元老，還把媽媽拉進來當供餐大廚，兩個女兒也從幼兒園開始就到據點當志工，一家三代樂為社區長輩服務。

王淑勤是嫁到恆春的港口女兒，10年前搬回台南就近照顧母親，也加入社區環保志工、社區土風舞班，一群熱心的婆婆媽媽們見到其他社區紛紛開辦關懷據點，又深覺港口里老年人口漸多，需要有專業的陪伴服務，因此自動發起申請成立關懷據點。

志工們請到在地慈安宮主委黃順顯當關懷據點主任，由慈暉幼兒園創辦人出借場地，港口社區照顧關懷據點2016年11月正式成立。4年多來據點每天安排不同健康促進課程，服務對象多達近200人，經常服務人數有近50人。

關懷據點每周免費供餐5天，還有送餐服務，供餐食材及經費都由志工募集，還有朝日行善會蔬菜平台、台灣全民食物銀行、瓜瓜園等善心團體、企業支援。王淑勤的媽媽曾開過自助餐廳，也被拉來當志工，負責煮近70人份的午餐。

王淑勤兩個女兒則自小就跟著到據點當志工，大女兒從幼稚園開始加入，現在已經國小4年級，會幫忙掃地、量血壓，最擅長用台語陪長輩聊天，小女兒現就讀幼兒園大班，常唱歌跳舞娛樂阿公阿嬤。

因服務人數日增，舊據點空間不敷使用，慈安宮管理委員會決定免費借700坪土地，讓關懷據點興建活動教室，並發起勸募活動，1個月內就募集到400多萬，而且大部分都在地人或旅外事業有成子弟捐贈。20日關懷據點舉行喬遷落成儀式，近百位在地居民及服務長輩也來同慶，共享美味餐點。

(中時 )