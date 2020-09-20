副市長令弧榮達、社會局長彭懷真及受表揚民眾，一起推動象徵幸福的雙手，傳遞為善最樂的觀念，成就更幸福美好的台中。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

109年台中市54位好人好事代表於20日接受表揚，副市長令狐榮達代表市長盧秀燕頒獎。今年也首次在社會局臉書粉絲專頁「社會有愛 溫暖臺中」線上直播，讓得獎者的親朋好友們，透過直播分享他們的喜悅和榮耀。

副市長令狐榮達讚揚，每位得獎者長期投入社會服務，關懷弱勢、出錢出力，無私地奉獻自我，他們不求回報長期付出，精神令人感佩，也值得社會大眾效法與學習，好人好事是善的循環正向影響社會，並能號召更多人加入行善行列。

尤其今年因為疫情，各行各業受到很大的影響，好人好事代表們的「仁風義舉」，帶給臺中市民最溫暖美好的臺中，更具有特別意義，也向每一位獲獎的代表，致上誠摯的祝福及最崇高的敬意。

社會局長彭懷真說，「存好心、做好事」是社會祥和風氣的基本要素，願意長期發揮愛心助人，更需要無私奉獻和實踐社會公益的熱忱。好人好事代表們在社會各個角落，以實際行動投入社會公益，非常感謝推薦單位和評審委員用心提報審查，透過表揚將他們的善舉發揚光大。

今年好人好事代表郭樹薯先生84歲，為本次最高齡受獎者，他謙虛和善、樂於助人，閒暇時會到附近公園、登山步道和宮廟清潔打掃，親力親為改善鄰里環境。郭先生犧牲奉獻，無怨無悔對鄰里付出，和子女互動融洽，秉持「說好話、做好事」、「己所不欲勿施於人」的正向態度，樹立良好身教，也為鄰里典範。

社團法人台中市聲暉協進會推薦的陳彩華女士，孩子為身心障礙者，她深切了解家長箇中辛勞，所以投身身心障礙相關領域，希望為身障者盡一己之力，積極推動、努力維護身障者就學、就業權益。西屯區公所推薦的陳貴榮先生，擔任臺中市交通義警幹部和鄰長，長期熱心地方事務，還曾經運用自身專長，協助警方破獲毒品販賣和簽賭案件。

沙鹿中正獅子會推薦的林源隆先生，自幼受村長父親教誨，秉持服務爲先，熱心奉獻盡己之力，幫助需要服務的民眾，長期捐贈各社福團體和學校單位；並擔任義警、義消、民防及臺中市政府市政顧問，為地方付出，108年度也結合獅子會，捐贈社會局復康巴士，造福身障朋友。

今年台中市好人好事代表表揚，特別致贈受獎人客製化、具個人特色的公仔娃娃，並且為受獎人製作獎牌和善行錄，除了肯定受獎人公益善行事蹟，也期許所有好人好事代表，堅持行善的力量，吸引更多人抱持相同善心持續付出，傳遞為善最樂的觀念，成就更幸福美好的台中。

(中時 )