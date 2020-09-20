防衛世界(Defense World)報導，美國古德里奇公司（Goodrich Corporation)贏得了價值6420萬美元的合約，將為台灣、埃及、日本和西班牙，建造軍艦的聲納外罩(sonar domes )。

合約規定，這些聲納外罩是用在伯克級驅逐艦(DDG-51)、提康德洛加級巡洋艦(CG-47)與派里級巡防艦(FFG-7)反潛作戰艦種。該合約的投資佔比：美國海軍採購（82％）、中華民國(台灣)（11％）、埃及（3％）、日本（3％）、西班牙(1％)。

美國國防部上周五在一份聲明中說，這符合對外國軍事銷售計劃（FMS）的國際合作建案。

這項製造工作將在佛羅里達州的傑克遜維爾(Jacksonville )進行，預計將於2025年9月完成。

古德里奇公司所造的聲納外罩，應是艦艏的主動式聲納，這種聲納會發出音波，然後再接收回彈的音波情況，判斷水下有哪些目標。聲納外罩採橡皮類的彈性材料，再覆以鐵氟龍，避免海洋生物沾附。古德里奇公司早期的工作業務就是輪胎與橡膠。

該新聞提到FFG-7，也就是台灣的成功級軍艦，或許是成功級軍艦的艦艏聲納外罩需要更換，當然更希望是供給新一代軍艦使用。

(中時新聞網)