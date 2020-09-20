統一證券（2855）20日對外公布，參股大陸合資證券公司「金圓統一證券」17日已取得中國大陸證監會核發的《經營證券期貨業務許可證》，即宣告得以正式開業，可開展業務包括證券經紀、證券自營及證券承銷與保薦等；金圓統一證券為首家兩岸合資的證券公司，為兩岸金融合作史樹立重大里程碑。

統一證券董事長林寬成表示，自今年2月17日取得核准設立以來，合資雙方積極投入各項基礎籌建工作，歷經近7個月頻繁的視訊、電話及通訊軟體溝通往返及會議討論，克服疫情下的限制與不便。整個籌設期間透過不斷的討論修正、制度搭建及操作演練，才得以順利通過實地場檢考驗，獲取到這張得來不易的開業許可，金圓統一將會儘快啟動各項開業準備，期待能儘快揭牌營運服務客戶。

金圓統一證券為首家兩岸合資的證券公司，由廈門金圓投資集團及統一綜合證券聯合發起設立，註冊資本金12億元人民幣。

(工商 )