美國國務院次卿柯拉克(Keith Krach)日前來台訪問，傳出抽空會晤銅鑼灣書店店主林榮基、吾爾開希等人，並表達協助港人意願。林榮基今日接受記者電訪表示，確實有碰面討論，美方應有了解狀況寫成報告回報。

據了解，本次隨柯拉克來台訪問的美方人士，還包括美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro），以及國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）等人。

林榮基指出，會談的過程中，已向美方表達，在台灣的香港青年，有些人生活是有困難的，所以希望有機會可以到美國工作，希望美國政府可以提供協助。

林榮基說，美方對此已表達協助的意願，但當下並未給予任何承諾，也沒有進一步說明。但這種事情相信美方也需要經內部討論，因此能夠理解。

據傳陸委會副主委邱垂正及港澳處長杜嘉芬，日前也曾至柯拉克下塌飯店，就安排在台港人轉至美國等相關事宜，與美方交換意見。但邱垂正並未證實，僅表示「沒有相關說明。」

(中時 )