慈濟志工陳美表示，母親陳歐纏30年前跟著自己一起投入環保志業，無償提供空地，自掏腰包搭建鐵皮，讓環保志工們有遮風避雨的地方繼續做環保。（慈濟基金會提供／劉秀芬台南傳真）

92歲的王石柱（左）投入環保志工30年，幾乎天天到善化環保站做環保。（慈濟基金會提供／劉秀芬台南傳真）

營運20年的慈濟善化環保站，因地主另有規畫，9月初移回善化靜思堂，並提升為具有教育功能的環保教育站。為感恩地主陳歐纏無償提供土地及社區民眾多年來共同守護地球做環保，20日舉辦「2020善化環保感恩圓緣聯誼會」，邀請地主及善化地區所有社區環保志工近200人參與活動。

陳歐纏的女兒陳美表示，30年前參與慈濟志工培訓時，從收音機聽到證嚴法師說「用鼓掌的雙手做環保」，因此無償提供中正路一塊空地，作為善化第一個環保站，母親也加入環保志工行列。

後因空間不符使用，加上為了敦親睦鄰，2000年陳歐纏再提供陽明路一塊590多坪的土地，還自掏腰包搭建鐵皮，讓志工們有遮風避雨的地方做環保。

慈濟志工洪清坤指出，陳歐纏女士身體力行，響應慈濟環保護大地理念，得以順利帶動周邊許多退休民眾投入環保志業，將環保站視為活動筋骨與二度投入社會服務的場所。善化地區民眾逐漸養成垃圾分類與資源再利用習慣，還有人主動提供空地或門口設置環保回收點，就連鄰近的安定地區民眾也響應。

20年來，投入環保的社區民眾逾83萬人次、各項資源回收物總重量1萬1623公噸，目前善化與安定兩區環保回收點共83處，1個月的資源回收可以拯救一座大安森林公園的樹木。

營運20年的善化環保站正式熄燈，善化慈濟志工舉辦感恩聯誼會席開30多桌，感謝及表揚環保志工長年不怕髒亂與惡臭守護大地，其中，92歲的王石柱投入環保志工30年，他說，天天做環保有益舒展筋骨，所以幾十年來很少感冒。

(中時 )