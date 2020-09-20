由梁心頤（Lara）發起，王若琳、ECHO李昶俊、倪安東、王大文、榮忠豪等12人組成的「尷尬美聲」，20日舉辦「尷尬奔月」音樂會。每人扮演的角色跟平常不同，入圍本屆金曲歌后的王若琳擔任造型師，今為團員設計歌廳秀的亮片裝，被問到金曲紅毯造型會不會挑戰第一美？她謙虛說：「不敢當。」是否有信心拿金曲？她笑而不答，但團員代為回答說「很有信心」，她則說謝謝團員很挺自己。

ECHO今年初跟李千那分手，今在台上自信表現，「如果說吃東西怎麼樣好吃，就是要把菜炒熱。而對於表演我最大的能力就是能把場子炒嗨。」然而私底下的他則尚未走出情傷，他表示現在情緒穩定，希望演出完好好的給自己一段時間散心，沈澱一下心情。

Lara擔任團長，號召成員一週至少練團1-2次，「我好像是經紀人、人力資源和心靈輔導師的綜合，所有大大小小的事我都會去管，但真的樂在其中」；而王大文則擔任音樂總監，他今穿拖鞋演出因為覺得這場演出就好像是自己的家裡。

王若琳擔任阿卡貝拉家族「尷尬美聲」造型師。（固力狗娛樂提供）

阿卡貝拉家族「尷尬美聲」今天在西門大河岸舉行演唱會。（固力狗娛樂提供）

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