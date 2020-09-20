女網友怒PO出機車停放的現場圖，並說明機車停放處並未劃有紅線，距離牛肉麵店也有一段距離，且該處為熟識友人的車庫，直呼不解為何店家要找碴。（臉書社團爆料公社Wang網友／蘇育宣翻攝）

慘被牛肉麵店家攻擊的機車排氣管，圖片可見上方全被塞滿「碎豬肉」。（臉書社團爆料公社Wang網友／蘇育宣翻攝）

台中市南屯區15日傳出機車惡搞事件，有網友在臉書社團爆氣分享，友人上班前將機車停放在某間牛肉麵旁邊的路上，未料，下班後卻發現愛車排氣管被塞滿油膩的「碎豬肉」。事後抓到犯人就是牛肉麵店員，他們對此卻回應「只是小朋友的無聊行為」，讓網友看了怒嗆「讓他付出代價」。

19日一位網友在臉書社團《爆料公社》上爆氣分享友人親身經歷的缺德故事，她PO出受害的排氣管圖片與監視器畫面。她表示友人在15日時將機車停放在台中市南屯區某間牛肉麵店旁的路上便去上班，該位置為熟識友人家的車庫，待下班要去牽車時，卻發現愛車排氣管被塞滿「碎豬肉」，機車手把也被搞得油膩膩，讓她氣得大喊「惡劣又缺德」。

她更替友人抱不平的說，「若今日沒發現排氣管卡滿豬肉，就直接騎車上路，發生意外誰負責？」控訴這行為如同「蓄意謀殺」。她的友人隨即報警處理，附近監視器清楚拍下兇手犯案過程，警方查後證實兇手是附近牛肉麵的店員，店家雖承認是姪子及女婿犯行，事後處理態度卻讓女網友痛批「毫無和解的誠意」。

女網友氣憤地寫道，店家認為她在網上PO文是在「威脅」他們；而雙方討論和解時間時，對方卻嗆「為何要配合？」此外還將排氣管塞豬肉的舉動，辯解成「小朋友無聊的行為」，讓她怒回「那就為自己無聊的行為買單吧！」女網友也表示全案已進入司法程序。

文一發出後，引起網友憤怒回應，「離店家門口那麼遠...而且也沒擋到門口⋯⋯為什麼不給停？」、「有夠夭壽」、「當大家都喜歡吃創意排氣管烘肉料理？」、「無聊當有趣的行為將付出代價」、「有證據就直接提告，不需要跟他們和解」、「這太過分了吧，因為惡趣味想害人喪命？！」、「做吃的！就照三餐檢舉就好啦！簡單解決」。

(中時新聞網)