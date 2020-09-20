娛樂8點半》邵氏電影公司培養出許多實力派演員，女星黎燕珊也是從此出身，但最讓她出名的則是首屆亞洲小姐冠軍的身分，而更為人熟知的還有她與男星劉永的一段婚姻，未料這竟讓黎燕珊留下一輩子的陰影。

黎燕珊16歲就加入邵氏，可並沒走紅，直到1985年，她以21歲之姿奪得第一屆亞洲小姐冠軍，從此聲名大噪，後來加入亞視受到力捧，成為臺柱之一，演出《西施》、《成吉思汗》等電視劇，並於演出《成吉思汗》時，和當時一線小生劉永結緣，漸漸發展成交往關係。

黎燕珊1992年曾來台拍中視連續劇《廈門新娘》。(左起)黎燕珊、廖峻、林煒。（羅繼志攝）

而在認識黎燕珊之前，劉永就有過一段婚姻，傳出其品性不太好、脾氣暴躁，又有動手的前科，且在1984年傷害第一任妻子戴良純而離婚轟動一時，但黎燕珊卻不顧親友反對，執意嫁給劉永，兩人於1992年結婚，黎燕珊隨即淡出娛樂圈。

兩人起初很幸福，先生下一個女兒，沒想到好景不長，劉永很快就暴露本性，不但生性花心，還有嚴重家暴傾向，黎燕珊一開始打算忍受，以為自己若為九代單傳的劉永生下一子，可能就會改變他，未料1988年兒子誕下後，劉永反而變本加厲，讓她終於忍受不了，於2000年提出離婚，並向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸子女，後來雖然劉永在媒體前落淚並表示悔意，但最後兩人仍在2004年正式離婚。

為了獨自養育兒女，黎燕珊曾做過保險工作，但始終沒放棄想演戲的夢，2007年在女兒的鼓勵下，於亞視復出，演戲、主持雙棲。10年後，黎燕珊離開老東家，加入TVB主攻戲劇，演出過《十二傳說》、《多功能老婆》等人氣電視劇，尤其在今年初憑《法證先鋒IV》迎來事業第二春，精湛演技受到許多討論，重新收穫不少人氣。

黎燕珊當年不顧家人反對嫁給劉永，12年婚姻最終破局。（中時資料照）

反觀前夫劉永，今年3月坦言和小他30歲的第三任太太離婚，變成了單親爸爸才知道辛苦，甚至在電台中公開向黎燕珊道歉：「她是我一生最對不起的人。」不過，黎燕珊並未多做回應，僅冷回：「別人的事情與我無關。」

雖然黎燕珊這些年不願多談上段婚姻，但她也不會阻止兩個孩子與父親見面，女兒現職是空姐，兒子在英國唸書，4人不時會見面聚會，但也僅此而已，而黎燕珊現年56歲，對她來說目前人生最重要的就是兩個孩子，前夫遲來的告解，她完全不為所動。

(中時新聞網)