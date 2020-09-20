北市信義區威秀影城中庭昨（19）日晚間22時許左右，一名身穿黑色衣服的、牛仔短褲的女子，遭一名戴口罩的男子潑糞，由頭淋下，甚至將裝曾裝滿穢物的桶子，毫不留情地蓋在女子的頭上，現場瞬間臭氣沖天，事後這名女子表明不願提告，而網友也在臉書社團爆料，其實邱姓女子在外頭積欠他人錢不還，甚至購買名牌、在夜店開包廂，對此她的友人更出面加碼爆料，並說道「被潑剛好而已。」

邱姓女子友人私訊向《中時新聞網》表示，被潑糞的邱姓女子，本身疑似精神狀況不佳，而她在外面積欠了許多人的債務，包括像是她的父母，也在外有積欠不少錢，兩天前還為此遭人用球棍打至住院。日前為了還債，拿家中的機車去抵押，當時警方也有介入協調，不過事後這名邱姓女子，又不斷地找這名友人討車，友人無奈地透露，自己也被邱姓女子借調2萬塊，至今拿不回，昨日被潑糞，又被邱女冠上「教唆」潑糞罪名，讓她直呼好冤枉。

邱姓女子友人出面爆料，遭潑糞的女子除了在外積欠不少債務之外，更疑似有精神相關疾病，不斷地向她討機車，她無奈表示自己也遭借調了2萬元，至今無法追回。（圖／爆料人提供）

而遭潑糞的邱姓女子返家後，在臉書寫道，「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭⋯還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」

邱姓女子在遭潑糞過後，不斷地更新臉書動態。（圖／翻攝自當事人臉書）

實際瀏覽邱姓女子的臉書也發現，她慘遭潑糞後，臉書不斷發文更新最新狀態，多篇以對話內容曝要友人替她找「潑糞兇手」，甚至又不斷地嗆人還她機車，總總貼文讓人看來遭潑糞似乎有隱情。

(中時新聞網)