活動邀請靈魂歌姬9m88（右）與英國留學生林薇（左）作為活動代言人。（黃婉婷攝）

桃園市長鄭文燦與立法委員黃世杰也穿戴特殊裝備，體驗女性懷孕時的辛苦。（黃婉婷攝）

桃園市政府為響應10月11日「台灣女孩日」，昨於中壢區中正公園舉辦野地派對「桃園女孩日」，藉由市集、闖關等清新活動，讓女孩們從玩樂中認識性別議題，理解自我實現無關性別、勇敢突破世俗框架的精神。

桃園女孩日今年以「女孩與閨蜜的無懼日常」為主題，邀請靈魂歌姬9m88、「一封致譚德塞博士的公開信」英國留學生林薇作為活動代言人，2人分別以月事神曲〈Hello Bye bye〉與分享非營利組織小紅帽如何爭取月經權益，要女孩勇敢面對生理期，視其為生命中的一部分。

活動也請來6名翻轉性別框架、活出自我的桃園女孩，用生命經驗鼓舞現場民眾，包含新住民2代鄒佳晶、勇闖矽谷洪以柔、創立台灣農物誌的魏曉恩、申請6所醫學系全錄取的理工女張晴、用科技傳愛的王有慈以及排灣族熱血女孩陳辰。

曾到泰北當國際志工的陳辰笑說，相較起傳統女性，現代女生更有條件去展現專屬新世代的power，打破男主外女主內框架，勇敢走出舒適圈。目標成為醫師科學家的張晴則說，她想讓眾人知道，理工長才不是男性專利，女孩也能在研究領域散發光芒。

「培養女力是台灣重要的方向。」桃園市長鄭文燦指出，打造性別友善的社會，就能讓青少女無所畏懼展現自我，未來將會積極推動各式女孩主題活動，力拼2年內於義民圖書館內設置「桃園女兒館」，打造女孩專屬空間，作為分享生命經驗的重要據點。

為鼓勵女孩們踴躍參與，社會局今年首次嘗試營造大型「閨蜜草地野餐派對」氛圍，邀請女孩與閨蜜開心自在野餐，加上周邊的甜點市集、網美打卡牆、議題闖關區及攤位，眾人可在關卡的巧思中，學會欣賞自己、保護自己與更愛自己。

社會局長鄭貴華表示，有鑑於台灣社會重男輕女，易導致女孩自我認同低落，期待藉由女孩日活動，呼籲各界重視女孩權益，強化女性發聲及公共參與的機會。

(中時 )