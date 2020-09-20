孩子們將字紙灰燼沿著竹子送入溪流，象徵漢字文化傳諸四方。（黃婉婷攝）

「送聖蹟」為客家最具書香氣息的祭典，龍潭聖蹟亭更是全台唯2保留古禮的歷史要地，桃園市政府客家局20日舉辦體驗活動，吸引300多位民眾熱情參與。龍潭文史工作者徐鳳園說，經過5年努力，如今負責儀式的禮生全由新生代接手，顯見世代傳承之意。

龍潭聖蹟亭歷史悠久，1875年建造至今，仍保有中軸對稱的格局設計，為目前國內保持最好、規模最大的古蹟建築，每逢農曆8月3日，地方望族古家與徐家等五大家族都會共同籌辦「送聖蹟」祭典，2016年經市府與民間加強辦理後，客家族群「惜字惜紙」的美德也得以廣傳，共同向乘載著「聖蹟」的紙張好好道別。

送聖蹟儀式繁複，分為挑字紙、三獻古禮、請聖蹟與送聖蹟等流程，多名禮生與執事在奏樂中，進行降神、獻酒與讀祝文，在焚燒讀祝文後，一行人便會將字紙燒成的灰撈起，倒入周邊的溪流當中，象徵漢字文化發揚四方。

徐鳳園說，儀式中的三獻禮因故失傳許久，現代人多誤以為只有廟典、喪禮才會出現，但其實它普遍存在於民間，且負責儀式的禮生並非任何人都能擔任，必須受過專業訓練才能上場，通常由老先生負責，平均年齡高達90歲。

徐鳳園指出，近期客家局與龍潭導覽協會攜手，經過5、6年的努力，終於培養出一批新生代禮生，成功將平均年齡降到60歲，體現世代交替。未來將持續透過祭典和活動，從生活紮根，讓更多民眾了解客家惜字文化，體會漢字奧妙。

為鼓勵民眾透過畫筆記錄聖蹟亭及祭典儀式，客家局也特別舉辦桃園聖蹟亭寫生比賽，即日起開放報名至10月30日止，詳情請上桃園市政府客家事務局官方網站(https：／／www.hakka.tycg.gov.tw／)查詢。

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