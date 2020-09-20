環保局經檢測水質後，排除工程、廢水因素，研判溶氧不足應為魚群死亡主因。（桃園市政府環保局提供／黃婉婷桃園傳真）

位於龍潭大池上游的六分陂至圓潭橋間，一大早就出現數百隻翻肚死魚，臭氣逼人，民眾質疑質疑是否為上游施作截流工程時，混擬土漿順水而下導致。環保局則說，魚群死亡主因為水體溶氧過低，目前已協調公所與工程廠商派員善後。

六分陂為老街溪上游注入的第2個埤塘，水質長年清澈，20日卻有民眾發現大批死魚，也因該處鄰近上林自行車道，許多行經此地的車友，都紛紛戴起口罩阻擋臭味。桃園市議員林昭賢、上林里長鍾泉芳及水巡隊員獲報後前往視查，並聯繫環保局、工班處理。

林昭賢指出，市府正在龍潭四方林施作大池水質改善及水體環境營造計畫，雖然美意十足，但上游的截流工程所帶來的泥漿，疑似沒做好防汙管理，導致其順流而下，造成周邊河道連續2公里都出現魚群死亡，弄巧成拙。

環保局稽查後表示，經水質採樣後，確認酸鹼度、重金屬銅鎳數值均無變化，顯示未有異常廢水排入，但水體溶氧確實過低，應為魚群死亡主因。經查，市府近日未進行河道灌漿工程，因此排除工程疏失所致。

環保局初步研判，應為19日陣雨後溪流暴漲，魚群游離既有河道，雨勢結束後水位消退，魚群停滯於淺灘中，造成溶氧不足死亡，目前龍潭區公所已派員清理魚體，市府也已協調龍潭大池水質淨化工程廠商協助清理。

(中時 )