受鋒面影響，這2天北台灣陸續出現降雨，還有不少民眾被轟隆巨響嚇醒，但由於桃園降雨分布於平地，石門水庫解渴有限。北區水資源副局長郭耀程表示，根據中央氣象局情報，10月降雨將多於去年，加上年初春雨，將為水庫帶來不少幫助。

截至20日下午5時50分，石門水庫水位約為230.29公尺，有效蓄水率為48.1％，較去年同期偏低，雖然目前供水穩定，但隨著豐水期即將結束，二期稻作在10月下旬又將進入「抽穗期」，需要大量水源供灌，供水壓力日益增高。

郭耀程指出，本次降雨對水庫解渴效用有限，19日雖有降雨，但降雨區域多在平地區域，10個雨水監測站平均值僅4.3毫米，20日甚至無水進帳；但好消息是，根據中央氣象局情報，10月份降雨有望超越去年同期，加上北部多有春雨報到，相信能為水庫帶來不少幫助。

面對水情吃緊，郭耀程指出，北水局首要目標為確保二期稻作順利收割、供灌完成，幸虧連2天的雨勢，已為桃園、石門水利會灌區帶來平均值30毫米的原水，對灌溉助益極大，未來也將與水利會協調，以調度、節水的方式，減少石門水庫出水量，讓水位不致下降。

郭耀程也說，民生用水與工業用水部分，除加強管控相關企業，要求實施相關節水措施外，也將視情況妥善利用水庫水量，同時呼籲民眾自主養成節水習慣，共同度過艱難時期。

(中時 )