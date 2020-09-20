台灣明年進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬議題不斷延燒，而雜誌《科學人》日前在臉書上刊登農委會廣告文，貼文遭網友砲轟後，臉書專頁緊急道歉並承認錯誤後下架該貼文。對此，知名農業、食安臉書專頁《Lin bay 好油》痛批，政府到底有多少錢在做這些莫名奇妙的廣告？

《Lin bay 好油》指出，國內禁止使用萊克多巴胺的原因，答案當然不是萊豬不好吃，這種回答根本牛頭不對馬嘴。他認為，媒體經營當然需要資金，做廣編沒什麼大不了，但媒體有義務說明這是一篇廣編，科學人沒有，自己踐踏了自己的專業，「連科學人這樣專業的媒體，都可以捨棄自己對於科學專業的堅持，甚至是連媒體道德標示都不願意」。

《Lin bay 好油》提到，科學人還算是有風骨的媒體，所以他願意認錯、道歉，那至於看不到的地方呢？他質疑，「政府到底有多少錢做這些莫名奇妙的廣告」？當這些1450拿著政府的錢，拼命攻擊異己，拼命為政府宣傳的時候，又有誰能管到這些政府的錢怎麼濫用呢？

最後，《Lin bay 好油》憂心地表示，當看到連科學人都淪陷了，這才是令人擔憂。

(中時新聞網)