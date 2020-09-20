行政院長蘇貞昌18日赴立院報告萊豬政策並備詢，國民黨立委蔣萬安批民進黨從主張零檢出變全面開放，蘇貞昌則反嗆，「你在美國吃豬肉，你有出事嗎？」引起各界熱議。對此，新北市議員葉元之表示，蔣被問到會愣2秒，是因為蘇揆的邏輯很奇怪，並不是像外界帶風向說被問倒。

葉元之19日在政論節目中表示，現在很多人把美豬議題操作成反美，但這是兩件事情，因為美豬問題是一個食安問題，「為了避免大家誤會，所以是反萊豬，不是反美豬，因為美豬已經進口了，我們是拒絕有瘦肉精的豬進口，因為你吃到有瘦肉精的豬是不好的嘛。」

葉元之認為，大家應該就事論事，因為美牛已經進口了，那現在就是說，進口萊豬之後，對人民生活有沒有影響？

葉元之指出，蘇貞昌18日在立院的表現非常浪漫，但他覺得蘇貞昌行為失格，「你是要釋疑，台灣是民主國家，民眾有問題你要解釋，不是在吵架」，比如蔣萬安問標示的問題，蘇貞昌半天講不出來，就用反質詢的方式，蔣萬安愣了一下，然後就有人帶風向說他答不出來，「不是嘛」。

葉元之分析，蔣萬安覺得蘇揆邏輯很奇怪，「你在美國有沒有吃豬肉？有沒有出事？難道蔣萬安沒出事，別人就沒出事嗎？」並指出，蔣的意思是他做行政院長邏輯那麼差，當然會楞2秒，但蔣萬安的風度很好，沒有直接打臉他。葉元之還直言「我覺得要是我，我也嚇一跳，行政院長怎麼講這種話。」

葉元之說， 很多人問蘇揆標示問題，他答不出來，左閃右閃，才會扯東扯西，這點他覺得很奇怪，這就沒有就事論事。

(中時新聞網)