2020年總統盃黑客松今(20)日舉行頒獎典禮,蔡英文總統親自頒獎,總統盃黑客松、國際松及台美防疫松共12組優勝團隊充分展現台灣在創新、科技、資料應用的堅強實力,及實現Taiwan can help精神,也向世界展現台灣不但有充沛的民主及科技發展經驗,也願意為全球永續發展盡一份心力。

「永續發展目標」為今年國內松主題,從250個提案中脫穎而出的五個卓越團隊包括:民間社群「台灣好植地 Patch by Planting」,盤點出國內綠覆率尚可提高的公共用地,鼓勵民間團體共同提出與樹相融的種植願景;由社團法人台灣綠色公民行動聯盟協會提出追蹤農業工廠污染情況的「透明足跡」團隊。另外,公私部門共同合作提案部分包括:「奉茶行動」打造讓民眾可以方便找水的全台飲水地圖;透過AI人工智能分析家戶用電並給予適當節電建議的「節能智在好生活」;建立全國首創健康與氣象資訊結合的平台「健康氣象e起來」。

進入第2屆的國際松與開放採購夥伴聯盟合作,以營造永續發展為主題,號召全球黑客集思廣義解決區域或全球性議題。來自34個國家的團隊提出51件提案,最終由印度的CivicDataLab - Fiscal Force以及台灣的Learning Man兩團隊獲獎。CivicDataLab - Fiscal Force從公開採購的角度,發展醫療採購績效指數,提高印度醫療資源運用效率;Learning Man則提供更有效率的社會住宅資料蒐集工具,使地方和中央政府可以輕鬆地溝通,並且使公民、潛在投標者皆可追蹤不同階段採購訊息,使政府資訊更公開透明。

今年4月行政院與美國在台協會共同發起「台美防疫松(cohack)競賽」,以「Stay together, cohack can help! 協力合作共助世界」為發起理念,競賽報名期間有來自七國、215人、共53組提案參與,最終五組獲獎隊伍,包括來自台灣的「Autonomy」、「LogBoard 前線支援」、「跨領域研究室」、「緯謙科技 TeamsEP 科技防疫管理系統」,及來自美國加州的「Gemini Data」。此五項解決方案涵蓋疫前資訊精準掌握、疫中公私協力完善疫調管理,及疫後成立友善平台幫助民眾展開防疫新生活。

(工商 )