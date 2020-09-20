溫昇豪有「國民老公」之稱，他近日上炎亞綸、唐綺陽與Sandy吳姍儒主持的談話節目《36題愛上你》，Sandy害羞坦承溫昇豪是自己的偶像，「我看到他會很不好意思的」，她提及進演藝圈第一次被人家問：「喜歡的男偶像是誰？」她的答案就是「我喜歡溫昇豪」，當年她看《那一年的幸福時光》，徹底喜歡上溫昇豪劇中所飾演的角色。

溫昇豪長年有運動習慣，維持精壯體態，好友阿Ken煽動Sandy「用摸的、用捏的、用掐的、真正感受溫昇豪」，沒想到一向伶俐的她竟小鹿亂撞說：「我是沒有辦法靠近他的。」而蔡淑臻曾於受訪提及拍《犀利人妻》與溫昇豪有場吻戲，還是「吻戲菜鳥」的蔡淑臻認真將舌頭伸過去溫的嘴，結果卻換來他咬緊牙關抵擋，溫昇豪解釋：「拍吻戲真的不需要伸舌頭，除非拍三級片。」

唐綺陽瞠目結舌說：「蔡淑臻是大美人耶！」溫昇豪十足紳士風度表示：「如果你順著就把她舌頭給吸了，萬一她有一天知道『拍戲根本不需要這樣』，回頭就會被認為是占人便宜，那還得了。」唐綺陽當下讚他：「我終於知道他為什麼沒桃花了，因為這麼奇怪的話題，給他講起來都正氣凜然」。

(中時 )