40歲廖姓女騎士19日行經桃園市大溪區時，無奈新車臨時故障熄火，只好於深夜摸黑步行返家，員警夜間巡邏時，還以為廖女酒駕才熄火牽車，盤查後便請廖女將貴重物品取出，用巡邏車將其送返家中，解除危機。

龍潭分局高平派出所警員卓光煜、林維紘20日1時20分許執行巡邏勤務，行經龍潭區中正路佳安段時，發現廖女低頭推著機車，誤以為騎士可能有酒駕情形，才緊張得熄火牽車，趨前盤檢後，才發現廖女是因機車拋錨才出此下策，讓警方鬆了一口氣。

廖女指出，昨天深夜原想騎新車試感覺，便從家中出發往大溪方向行駛，行經桃園市大溪區時，發現儀表板警示燈狂閃，幹脆折返回家，未料機車臨時故障熄火，讓她動彈不得，但沿途住戶早已熄燈，機車行也打烊休息，身上又沒有手機可聯繫家人，只好沿路推車數10公里。

看見警車經過時，廖女原想求助，卻因不好意思作罷，只好低著頭繼續牽車。林維紘了解狀況後，擔心廖女深夜回家易衍生危險，當下請她將機車貴重物品取出，並以巡邏車載其平安送返家中，讓廖女頻頻鞠躬致謝。

(中時 )