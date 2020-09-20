衛福部長陳時中日前稱吃豬睪丸體力會變好、變聰明，被說失言後又指「這樣是說長輩失言嗎？」，台北市長柯文哲妻子陳佩琪20日在臉書發文表示，衛福部想開徵旅外健保費的同時，也應當宣導民眾正確健康觀念，老阿嬤或許可以這樣說，但管理民眾的大家長就不恰當了。

陳佩琪今晚PO臉書指出，早期台灣物質貧乏，真的有因吃不夠或不夠吃而導致營養不良，於是老一輩有吃什麼、補什麼的理論，其實只是多吃一點，讓自身營養足夠罷了，絕不是吃什麼補什麼，因為食物經過了腸胃道消化，最終也是變成蛋白質、脂質和醣類。

她表示，早期醫學不發達，非念醫學的長輩們有這種觀念無可厚非， 相信他們不是失言， 只是當下環境的經驗之談罷了， 既然學醫又是管理民眾健康的大家長， 如是說是有些不恰當， 或許訪問中只是禮貌性想讚美主持人「既聰明又健壯」，於是隨口接說是「吃豬睪丸」才如此， 但只要事後澄清非本意就好了，實在不必硬拗說「若他失言，就是長輩失言。」

陳佩琪說，豬睪丸經腸胃道消化吸收後，就是脂質罷了，現代人都不喜歡膽固醇過高， 降膽固醇的藥也常是消耗健保藥費前幾名， 衛福部想開徵旅外健保費的同時，也應當宣導民眾正確的健康觀念， 老阿嬤或許可以這樣說 ，但管理民眾健康的大家長就不恰當了。

此外，陳佩琪也提到，國會殿堂上官員接受質詢或私下接受訪問，千萬別舉說這個人吃了多久也沒怎樣，或自身願意吃3個月證實不會有問題這類的話，講這種話是無意義的，官員是要為全體國民的健康負責，而不是只憑站在你面前的那個人，吃過沒問題就表示這東西沒問題 ，更何況每個人吃多少、吃多久，會出問題，隨人而異，這要靠實證醫學佐證，而不是只靠站在你面前的那個質詢者。

陳佩琪說，瘦肉精美豬進口這件事，就像她所認知的， 大家投了這個黨再次全面執政， 就該接受所有的人事和政策，再反對、再抗爭都沒有什麼用了， 選上的人就是贏，又能耐他們何，人家要做什麼，只能隨人家去，她不想講「一黨專政、一黨獨裁」這種話，但事實結果就誠如大家所看到的一樣。

(中時 )