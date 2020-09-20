印度社會重男輕女事實眾所皆知。1名43歲男子潘納爾，長久以來想要有個帶把的小孩，男子歷經5次努力皆是得到女兒，據了解男子也曾向當地神職人員求助，但神職人員只回覆男子說之後也將會持續得到女孩，男子不相信仍繼續努力。然而在妻子懷上第6胎時，卻又得知是女孩，男子當下頓時崩潰了！在與妻子爭吵過程中，男子失去理智立即拿起一旁鐮刀襲擊妻子，逼迫她將肚中女兒給流掉，雖然受傷的妻子即時送往就醫，仍因傷勢過於嚴重，目前轉到其他醫院持續搶救當中。

警方指出，這名43歲男子潘納爾，長期以來想要有位帶把小孩，歷經多次努力仍都是女兒，當妻子又懷上第6胎時，男子以為終於可以實現自己夢想，無奈在醫院的檢察結果出來後，得知又是1名女兒，男子立即當場崩潰。返家後竟然與妻子為此事爭吵不休，過程中因失去理智，竟拿起鐮刀往妻子肚子刺去，導致妻子胸、腹部傷勢嚴重，還面臨流產的危機，所幸鄰居聽到2人的爭吵聲，立即將妻子緊急送往就醫。

據了解，男子也曾向當地神職人員求助，但神職人員只回覆男子說，之後也將會持續得到女孩，男子不相信仍繼續和妻子努力做人。

急診醫師表示，妻子受傷的部位，主要是集中在腹部和與胸部，因受鋒利鐮刀所傷，妻子的傷勢極為嚴重，因最先送往的醫院設備不齊全，目前已緊急轉診送往更高階層醫院診治。

妻子弟弟說明，潘納爾因姐姐只不過接連生下5名女兒，就經常對她拳打腳踢暴力相向，弟弟進一步說明，家裡所有的人，都在盡力解決這件事情，卻還是讓傷人悲劇情節上演。警局則表示，目前已經將潘納爾依傷害罪逮捕歸案，並且潘納爾拘留警局內進行偵訊，當地婦女也將會提出相關書面，為這位受到傷害的妻子提出告訴。

(中時新聞網)