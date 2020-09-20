民進黨政府宣布含瘦肉精的美豬將於明年開放進口，引發爭議，不少人擔心，將瘦肉精吃下肚。比特王街訪發現，受訪年輕人大多反對美豬進口，最後還酸一句說，「我OK你先吃！」

YouTuber「Bit King比特王出任務」針對是否進口美豬進行街訪，一對男女被問到你支持進口美豬嗎？女生說她支持，多一種選擇，若標明產地就還好，會有人幫我們把關，總不可能真的進口有毒的東西進來吧，應會有品管之類的。男生則說他不支持，若有毒的話，進口比較不好。

一位餐飲科的女同學表示，還是會怕化學的東西會對自己身體有一點負擔，可能吃久了會有一些慢性病什麼的。被問到政府說劑量不到不會出事，吃不吃呢？女同學表示，人還是多吃一點天然的食物吧，不要吃一些加工的食品。

一位長相甜美的年輕美眉說，不支持，有瘦肉精的話不是很好，至於反萊豬食安公投，她應該會去投票，因為這是吃的東西， 不能太隨便。一位小姐也表示，她不太支持進口美豬，應該支持台灣的比較恰當。

一個戴眼鏡的長髮女生直言，她不支持，雖然不清楚來龍去脈，但是就當政者來說，曾經許諾過不進口，對嗎？被問到從源頭、還是尾端把關有效嗎？她直言，攤商標示你相信嗎？一開始進來把關的關口標了，大家就可以相信嗎？不管怎樣證明，肉還是流入市面，無可避免還是會吃到，標示有用嗎？

另一位女生也說不太支持，因為蠻有爭議的，還不確定的是它會造成人體上，還有政治、健康的問題還蠻多的。

一個男生認為，因為台灣有在吃內臟，所以他會害怕進口美豬這件事。豬要不要進來？他是無所謂，但他若知道是哪裡來的，他就不會吃。另一個男生則表示，贊不贊成他是一半一半。定一個標準，10ppb的單位。據他知道會讓豬肉更精緻，人體跟豬體承受不一樣的，在合理範圍內是OK。

(中時新聞網)