不到1小時，嘉義縣消防局勤務指揮中心中午12點22分又接獲台3線有一起機車摔落案件。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

年約30歲男騎士連人帶車摔落約50公尺斜坡，消防人員利用籃式擔架和吊臂將患者救起。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

常有重型機車來回穿梭的台3線嘉義縣中埔、大埔路段，20日中午12點前後發生2起重機摔跌邊坡的車禍，且2案事發地點相距4公里，所幸2名騎士都只有骨折、沒有生命危險。嘉義縣警局中埔分局提醒用路人，為保障自身及他人交通安全，山區多彎道請減速慢行。

一名男騎士今日行經台3線320公里處，連人帶車自行摔落約10公尺深的橋下，嘉義縣消防局勤務指揮中心中午11點30分獲報後，派大埔分隊趕抵現場，將男子吊掛上來，經初步檢視，男子有骨折現象，生命跡象穩定，送往嘉義市聖馬爾定醫院救治。

孰料，不到1小時，勤務指揮中心中午12點22分又接獲台3線有一起機車摔落案件，立馬派遣中埔及三和分隊前往搶救，年約30歲男騎士連人帶車摔落約50公尺斜坡，消防人員利用籃式擔架和吊臂將患者救起，所幸男子意識清楚、腿部有骨折，隨後被救護車送往聖馬爾定醫院救治。

(中時 )