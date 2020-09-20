任賢齊「齊跡2020演唱會」今（20日）晚第二場，任賢齊圈內眾多好友胡瓜、藍心湄、李李仁及鼓鼓到場支持；唱完〈依靠〉，任賢齊提及當年收到小蟲為他寫的這首歌後天天練唱，主持《百戰百勝》時也躲在廁所練習，讓同節目主持人胡瓜聽到膩，笑罵「靠靠靠，靠什麼靠」；而認識20多年的好友九孔昨再為他主持點歌環節，全場笑聲不斷，逗得任賢齊爆料九孔開演前剛完成結婚公證，與滿場3000名歌迷分享喜訊。

聽聞九孔結婚、任賢齊包了99萬大紅包，胡瓜幽默表示家裡還有九張振興卷，可以當成紅包祝賀九孔，坐在一旁的藍心湄笑喊自己家裡只剩四張振興卷，笑翻全場。而曾為任賢齊寫下無數好歌的恩師小蟲也現身合唱〈愛江山更愛美人〉，小蟲當年為任賢齊寫下許多經典歌曲，助他開創事業高峰，任賢齊此次重回22年前，舉辦第一場演唱會的台北會議中心開唱，恩師同台對他而言格外有意義。

九孔為演唱會主持點唱環節。（KKLIVE提供）

(中時 )