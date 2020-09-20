動物之家的親善大使Puma與Yuki帶領著等待認養的忠心兄弟們，一起攻佔球迷朋友們的心，動保處呼籲大家一起支持認養不棄養。（台中市政府動保處提供／陳世宗台中傳真）

台中市動物保護防疫處今年再度受邀參加中信兄弟主題日，動物之家的親善大使Puma與Yuki帶領著等待認養的忠心兄弟們一起參與熱血賽事，20日在中洲際棒球場，靠著自身的萌寵魅力high翻全場，攻佔球迷朋友們的心，動保處也藉此呼籲大家一起支持認養不棄養。

今日賽事開打前，由中信球員帶著動物之家可愛的米克斯狗狗一起入場，一掃球員開賽前的緊張情緒，動保處說明，這些毛孩充滿神情的背後，都有一段輾轉流浪的小故事，幸好在動物之家的照顧陪伴下，這些等家的毛孩已準備好迎接牠們的新家庭。

今日現身球場的明星親善大使Puma及Yuki，在專業訓犬員的引導下，展現長期訓練的好默契及高度社會化成果，賣力抓住現場球迷的眼球，完成各項才藝表演，也讓現場氣氛high到最高點；動保處也在現場出動專業獸醫師提供認養及諮詢服務，讓想認識牠們的球迷朋友們，了解牠們的習慣及個性，成為彼此下一段旅程的忠心兄弟。

動保處強調，動保處積極將動物保護、飼主教育及尊重生命的觀念擺脫教條式的宣導，以輕鬆的方式深植民眾的心中，感謝中信兄弟提供特別的機會，希望藉由本次異業合作的美好經驗，讓更多人關注位於市區邊陲的動物之家，與牠們一起許下一輩子不離不棄的鋼鐵盟約。

(中時 )