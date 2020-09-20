台南鐵路地下化北區最後一戶黃春香門口前，20日聚集大批支持者舉辦晚會。（程炳璋攝）

台南鐵路地下化案北區釘子戶僅剩黃春香1戶，黃家緩拆日20日到期，支持者齊聚黃家門口舉辦晚會死守家園，鐵道局中工處表示尚未決定強拆日期，強調黃家過了20日仍未搬出，將喪失自拆獎勵金與申辦照顧住宅資格。

台南鐵路地下化工程歷經8年，地下化施工決定東移後，施工沿線牽涉400多戶，數年來在鐵道局中工處協調下，僅剩北區黃春香與東區陳致曉各1戶，黃春香7月20日獨自面對中工處與大批警力下，態度軟化簽下拆遷同意書，中工處同意給予2個月期限自行拆遷。

黃春香9月10日遞交律師信，指出中工處人員始終不同意黃家保留屋內樓梯結構，決定撤回拆遷同意，打算死守到底。

鐵道局中工處長黃鳳岡表示，黃家樓梯在評估後，發現位置在施工路權範圍內，必須依法拆除，鐵道局連日派人到黃家溝通無效，已完成執行徵收黃家的法定程序，同時發文告知20日之後將強制拆除。

黃家20日下午湧進不少年輕大學生，大家擔心20日一過，政府就會強拆，除了在門前拉起白布條，邀請支持者、老鄰居召開晚會，說明黃家堅持抗爭經過，相約一起挺過黃家最後一夜。

黃春香表示，抗爭走到緩拆日最後一天，心情感覺沉重，感謝許多支持者到場聲援，仍希望政府不要拆人民的房子，給人家居住自由。

鐵道局中工處表示，目前尚未決定拆屋日，這次強制拆除工程只會告知在20日之後，不會告知哪一天執行，強調黃家20日一過仍未搬出，依法將率先喪失自拆獎勵金與申請照顧住宅的資格，這兩筆資格對拆遷戶來說，算是不小的補償優惠措施。

鐵道局中工處另已發文給東區釘子戶陳致曉，與陳家約定2個月溝通期將屆，目前並無進展，中工處告知陳家，23日之後可強制執行拆除。

(中時 )