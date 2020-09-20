朝陽科技大學頒予南良集團總裁蕭登波名譽管理學博士學位，前副總統蕭萬長（右三）前來祝賀見證。（陳淑芬攝）

朝陽科技大學頒予南良集團總裁蕭登波名譽管理學博士學位，與會見證人士冠蓋雲集。（陳淑芬攝）

有「台灣鞋材大王」美譽的南良集團總裁蕭登波，20日獲頒朝陽科技大學名譽管理學博士學位，蕭登波在儀式中分享他的企業經營理念與經驗，他並表示，與朝陽科大因對人才重視培育及國際化觀念相同而建立關係，未來的合作是必然、積極的。

朝陽科技大學20日舉行頒發名譽管理學博士學位儀式，朝陽科大創辦人楊天生、前副總統蕭萬長、前監察院長張博雅等上百人與會見證。

朝陽科大校長鄭道明表示，蕭登波總裁為嘉義農家子弟，22歲白手起家，所創建的南良集團，以高科技紡織產品及各類高分子材料聞名，在運動休閒及安全防護用品佔有一席之地，集團旗下事業體跨足六大產業，全球擁有近70家實體企業，年營業高達數百億元，近年積極佈局大健康產業及生物科技產業，善盡社會責任，樹立傑出企業家典範。

蕭登波獲頒學位滿懷感恩，他表示，朝陽科大是一所重視社會責任的大學，他很榮幸能獲頒名譽管理學博士學位，希望南良集團未來能與朝陽科大攜手，共同推動綠色無公害事業，促進社會共好。

蕭登波並進一步分享他經營企業的經驗指出，經營企業必須與時俱進，因應時空環境而改變，掌舵的企業經營主天天要面對環境挑戰，他滿懷愛國、愛鄉的情懷，並長年不斷的用心學習，過程中更融會貫通，他近幾年來推動大健康產業更了解「知行合一」，堅持力行的重要性。他自我期許指出，人生七十才開始，他的後半生一定會奮鬥、勤奮。

(中時 )