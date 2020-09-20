虛擬貨幣買賣平台MaiCoin及其交易所MAX母公司AMIS帳聯網路科技，獲得國發基金「創業天使投資方案」注資1,997萬元，和其他新創事業案例不同的是，國發基金通過AMIS帳聯網的投資案沒有天使投資法人的搭配金額，而且截至9月底止，該公司是國發基金創業天使資金唯一投資的金融科技公司。

AMIS帳聯網路科技公司表示，創立於2016年，目前的主要業務為提供企業級的數位資產保管服務，可以用新台幣交易的虛擬貨幣買賣平台MaiCoin和MAX交易所，都是使用AMIS的錢包服務。也以AMIS帳聯網名義，參與以太坊企業聯盟（EEA）成為創始成員，自成立以來為金融服務行業，提供了各種區塊鏈解決方案，如：API開發、共識演算法研發、私有鏈/聯盟鏈建構、節點管理等。

AMIS帳聯網是國發基金創業天使投資案今年來唯一通過的金融科技業，和國發基金今年來以「飛速」增加投資新創事業，差異很大，通過取得國發基金注資的新創事業迄今總數達114家中，前三大產業別為電子科技、生技醫療、電子商務，實際執行金融科技業務的4家新創公司，全部隱身在電子科技類別，占總家數比3.5％。有趣的是，AMIS帳聯網在國發基金公開資料中，也記註為「區塊鏈」技術。

該公司表示，已研發的區塊鏈技術提供企業級的解決方案，為傳統金融與去中心化世界提供連結的橋樑。曾獲全球多個金融機構採用。摩根大通採用了AMIS所研發的IBFT共識演算法，交易速度最高可達每秒1,200 筆。台北富邦銀行與AMIS合作申請全台首宗區塊鏈跨行轉帳支付沙盒實驗。運用區塊鏈技術開發全台第一個區塊鏈跨行轉帳錢包「Bagel Pay」，並攜手台新銀行共同實驗跨行轉帳。

(工商 )