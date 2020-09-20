被稱為鬼才的台灣導演李豐博，拍攝過不少大咖歌手MV，今(20日)驚傳過世，享年49歲，吳克群也在臉書悼念「謝謝您把我當弟弟一樣提點照顧」。

李豐博以「@pple」之名，拍過無數經典歌曲MV，如《W-H-Y》、《愛的初體驗》、《壁虎漫步》等，合作過包括徐若瑄、羅大佑、潘瑋柏、王力宏、張震嶽、吳克群等藝人，也曾為五月天執導過自傳式紀錄電影《搖滾本事》。

並和監製陳國富合作拍攝電影《愛情靈藥》，找來歌手光良主演，掀起一陣討論，之後九把原著，並由曾志偉監製的《殺手歐陽盆栽》，又找來初次演戲的歌手蕭敬騰，他因此片獲得香港電影金像獎最佳新演員的殊榮，在票房與口碑兼具下，成功踏出演員的第一步。

而李豐博曾聯合執導吳克群《為你寫詩》MV，在得知他過世消息，今早難過悼念：「還記得今年我們最後一次對話，您還一直提醒我要好好照顧身體，今天就聽到您離去的消息，謝謝您把我當弟弟一樣提點照顧，謝謝您在拍片和拍片後對我的教導！您是個腦中有無限奇幻世界的導演，願您在天上也能繼續無憂無慮天馬行空的悠遊。」

(中時新聞網)